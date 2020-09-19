المصرية للاتصالات تطلب ترددات جديدة لـ 10 سنوات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "We" عن تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر للحصول على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600 ميغا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات.

وبحسب "رويترز"، فإن الشركة تنتظر عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.

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وكانت المصرية للاتصالات حققت إيرادات مجمعة بلغت نحو 15 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام 2020 بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبالغة بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق متبوعة بالزيادة في إيرادات خدمات الصوت والبنية التحتية.

ووفق نتائج أعمال الشركة، فقد بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 5 مليارات جنيه محققة هامش ربح قدره 34%.

وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر المستحقة خلال الربع الثاني من عام 2019 والتي بلغت مليار جنيه، حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وحقق الربح التشغيلي نسبة نمو قدرها 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مدعوما بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والتي محت أثر الارتفاع في تكاليف الإهلاك والاستهلاك والبالغ 48% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه محققا انخفاضا بسيطا بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث عوض الأداء التشغيلي القوي خسائر فروق العملة خلال الربع الثاني من عام 2020 والتي وصلت إلى 549 مليون جنيه مع ارتفاع صافي تكاليف الاقتراض بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.