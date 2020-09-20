أمازون تحصل على تصريح لتجربة سياراتها ذاتية القيادة 

حصلت شركة زوكس Zoox التابعة لشركة أمازون على تصريح من سلطات ولاية كاليفورنيا لاختبار سياراتها الذاتية القيادة، بدون سائق احتياطي داخل السيارة على بعض الطرقات.

وكانت شركة أمازون قد استحوذت على شركة Zoox الناشئة في يونيو الماضي ضمن توسعاتها في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية.

كما استثمرت أمازون 35 مليون دولار في شركة ناشئة أخرى هي Aurora Innovation العام الماضي وهي تعمل أيضا في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادية.

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وكسرت شركة أمازون ومؤسسها جيف بيزوس، خلال تاريخ الشركة البالغ 26 عاماً العديد من الحدود والأرقام القياسية، لنتعرف على أبرز المعلومات عن هذه الشركة.

وأصبح بيزوس الذي يتربع على عرش أثرياء العالم منذ 2017، الشهر الماضي أول شخص على الإطلاق تتخطى ثروته حاجز 200 مليار دولار، مع الارتفاعات المتسارعة لسهم الشركة منذ أزمة فيروس كورونا.

تأتي معظم قيمة ثروة بيزوس من أسهمه في أمازون، حتى بعدما انخفضت حصته في الشركة بنحو الربع لتبلغ حاليا 11% فقط، في اعقاب تسوية طلاقه من زوجته ماكنزي العام الماضي، التي كانت أيضا تسوية الطلاق الأغلى في التاريخ.

وتربعت أمازون على عرش المستفيدين من جائحة كورونا، حيث أدى تسارع اتجاه المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني إلى تحقيق الشركة مبيعات قياسية في الربع الثاني من 2020 بلغت 88 مليار دولار، أو أعلى 40% من أرباحها الربع المقابل من العام الماضي.