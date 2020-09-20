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مجموعة الحبتور الإماراتية تفتح مكتبا في إسرائيل

المصدر: دبي - رويترز
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
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قالت مجموعة الحبتور التي مقرها دبي اليوم الأحد إنها ستفتح مكتبا لتمثيلها في إسرائيل.

كانت الإمارات وإسرائيل اتفقتا الأسبوع الماضي على إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية يقول المسؤولون إنها ستتيح فرصا اقتصادية كبيرة.

الحبتور مجموعة عائلية تضم محفظتها شركات تعمل بقطاعات الضيافة والتشييد والتعليم والسيارات.

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تجري المجموعة، التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي البارز خلف أحمد الحبتور، محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير لتدشين رحلات تجارية مباشرة بين البلدين.

وقال الحبتور في بيان إنه يجري الإعداد للإعلان عن عدد من مشاريع التعاون خلال الأيام المقبلة.

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