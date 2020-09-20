"الوطنية " تمدد مذكرتي التفاهم لشراء "سبك المعادن" و"الألمانية السعودية للصناعة"

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق تمديد مذكرتي التفاهم المتعلقة بالاستحواذ على كامل حصص رأس مال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن وشراء 50% من قيمة حصص رأس مال "الألمانية السعودية للصناعة" لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ 7 سبتمبر 2020 وتنتهي في 7 ديسمبر 2020.



وأوضحت الشركة على "تداول"، أن التمديد جاء بعد الانتهاء من الصياغات القانونية لاتفاقية الشراء وبنفس الشروط والبنود المتفق عليها بخطاب النوايا الموقع بين الطرفين.

وبيّنت أنه تم تمديد مذكرة تفاهم مبدئية للاستحواذ على كامل حصص رأس مال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن بمبلغ مبدئي قدره 20 مليون ريال، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 13 فبراير 2020 للاستحواذ على كامل حصص رأس مال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن.

وأرجعت أسباب التمديد إلى الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى تعطل بعض الإجراءات النظامية، ومن أجل إكمال العديد من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص للوصول إلى الاتفاقية النهائية.



وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أن أي تطور بهذا الخصوص في حينه.