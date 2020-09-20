السعودية تترقب كيانا جديدا للبتروكيماويات بـ 11 مليار دولار

وافق مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي يوم الخميس الماضي، على بدء المناقشات المبدئية مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين، علماً أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدخول في هذه الدراسة لا يعني بالضرورة أن الصفقة سوف تتم بين الطرفين.

وإذا ما تم هذا الاندماج، سيتم تكوين كيان قيمته تصل إلى 11 مليار دولار، وفقا لوكالة بلومبيرغ، في الوقت الذي تقيم فيه شركات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط الفرص المتاحة لها في ضوء أسعار النفط المنخفضة.

وتمتلك المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 50% من أسهم بتروكيم، وحاولوا الاندماج في وقت سابق قبل 9 سنوات.

وأغلقت أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات عند أعلى مستوى منذ عام 2014، بنسبة 6.78% إلى 30.7 ريال لتصل قيمتها السوقية إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). وارتفعت أسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنسبة 5.5%، بنهاية تداولات الأحد.

وفي حال تم الاتفاق على الصفقة، فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات المختصة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين.

موضوع يهمك تكبدت الشركة الوطنية للبتروكيماويات خسائر في الربع الثاني من 2020، بلغت 189 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت قيمتها 183... "بتروكيم" تتكبد 189 مليون ريال خسائر في الربع الثاني شركات

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، في مقابلة مع العربية، أن الاندماج المحتمل بين "المجموعة السعودية" و"بتروكيم" سينتج عنه كيان متكامل وإدارة مالية أكثر كفاءة.

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هذا وستقوم المجموعة السعودية بالإعلان عن أي تطورات في وقت لاحق.علماً أن المجموعة السعودية تمتلك 50% من بتروكيم.

إلى ذلك، تكبدت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي خسائر في الربع الثاني من 2020، بلغت 55 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت قيمتها 205 ملايين ريال، في الربع الثاني من 2019.

ومقارنة مع نتائج الربع السابق خفضت المجموعة السعودية من خسائرها بنسبة 68%، حيث كانت قيمة الخسائر قيمتها 174 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 197 مليون ريال، مقابل أرباح 435 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة تراجع 54.7%.

بينما تكبدت الشركة الوطنية للبتروكيماويات خسائر في الربع الثاني من 2020، بلغت 189 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت قيمتها 183 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019.

وكانت بتروكيم قد حققت أرباحا في الربع السابق، بلغت قيمتها 50 مليون ريال.

وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية في الربع الثاني 243 مليون ريال، مقابل أرباح 183 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.