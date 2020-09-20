"سبيماكو الدوائية" توقع اتفاق توطين مستحضرات صيدلانية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جانسِن للمستحضرات الدوائية التابعة لمجموعة جونسون آند جونسون العالمية (ويمثلها شركة جونسون آند جونسون الشرق الأوسط) لتوطين و نقل تقنية التصنيع الكامل لعدد 2 مستحضرات صيدلانية قابلة للزيادة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن أحد هذه المستحضرات يستخدم لعلاج بعض الأورام السرطانية الشائعة، و المستحضر الآخر يستخدم في علاج مرض فرط ضغط الدم الرئوي، وهو ما يتوافر بمصنع إنتاج أدوية الأورام السرطانية و الأدوية عالية السمية والذي قامت سبيماكو الدوائية بالاستثمار في تشييده بالقصيم.

وستعزز هذه المذكرة الموقع الريادي لشركة "سبيماكو الدوائية" في السوق المحلي، و كذلك رفع نسبة توطين الصناعة الدوائية بالمملكة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة بالاعتماد على التصنيع المحلي خاصة في الصناعات النوعية القائمة على المعرفة.

وتصل مدة الاتفاقية من تاريخ توقيعها ولمدة عامين أو حتى توقيع الاتفاقية النهائية أيهما أقرب.

وقالت الشركة إنه سيتم تحديد الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها عند توقيع الاتفاقية النهائية.