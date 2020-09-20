عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

قاضية أميركية تمنع أمرا بحذف وي تشات من متاجر التطبيقات

المصدر: واشنطن - رويترز
وي تشات
رابط مختصر

منعت قاضية أميركية في وقت مبكر من صباح الأحد وزارة التجارة الأميركية من مطالبة شركة (آبل) وشركة غوغل المملوكة لشركة (ألفابيت) باستبعاد تطبيق (وي تشات) في وقت متأخر من اليوم الأحد.

وقالت قاضية الصلح الأميركية بولاية كاليفورنيا، لوريل بيلر، في حكمها إن مستخدمي التطبيق، الذي تملكه شركة (تينسنت هولدينغ)، الذين رفعوا دعوى قضائية "أثاروا قضايا خطيرة تتعلق بالأسس الموضوعية المرتبطة بالتعديل الأول".

ومنع الحكم الأولي لبيلر أيضا تنفيذ أمر أصدرته وزارة التجارة، من شأنه أن يمنع المعاملات الأخرى مع (وي تشات) في الولايات المتحدة، وكان من الممكن له أن يقلل من إمكانية استخدام الموقع في الولايات المتحدة.

كلمات دالّة

#وي_تشات, #تطبيق وي تشات, #أميركا, #وي تشات
إقرأ أيضاً أمازون تحصل على تصريح لتجربة سياراتها ذاتية القيادة أمازون تحصل على تصريح لتجربة سياراتها ذاتية القيادة 14:16 GMT
إقرأ أيضاً ساما تمنح ترخيصا لشركتي مدفوعات "الإنماء باي" و"شور" ساما تمنح ترخيصا لشركتي مدفوعات "الإنماء باي" و"شور" 08:26 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر