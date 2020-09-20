قاضية أميركية تمنع أمرا بحذف وي تشات من متاجر التطبيقات

منعت قاضية أميركية في وقت مبكر من صباح الأحد وزارة التجارة الأميركية من مطالبة شركة (آبل) وشركة غوغل المملوكة لشركة (ألفابيت) باستبعاد تطبيق (وي تشات) في وقت متأخر من اليوم الأحد.

وقالت قاضية الصلح الأميركية بولاية كاليفورنيا، لوريل بيلر، في حكمها إن مستخدمي التطبيق، الذي تملكه شركة (تينسنت هولدينغ)، الذين رفعوا دعوى قضائية "أثاروا قضايا خطيرة تتعلق بالأسس الموضوعية المرتبطة بالتعديل الأول".

ومنع الحكم الأولي لبيلر أيضا تنفيذ أمر أصدرته وزارة التجارة، من شأنه أن يمنع المعاملات الأخرى مع (وي تشات) في الولايات المتحدة، وكان من الممكن له أن يقلل من إمكانية استخدام الموقع في الولايات المتحدة.