عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

أدنوك توقع اتفاقيتين مع "مبادلة" و"الإمارات للطاقة النووية"

المصدر: العربية.نت
شركة أدنوك
رابط مختصر

وقعت شركة أدنوك اتفاقيتين إطاريتين مع شركة مبادلة للاستثمار ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتوثيق التعاون وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتنص الاتفاقيتان على التعاون في استكشاف المزيد من فرص التوظيف للمواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص وتوفير احتياجات السلع والخدمات من السوق المحلي.

كما تنص على التعاون في توطين سلاسل التوريد للسلع والخدمات المهمة خاصة في إطار التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وتأتي الاتفاقيتان في أعقاب توقيع اتفاقيات مماثلة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وموانئ أبوظبي وشركة الدار العقارية.

كلمات دالّة

#أدنوك, #مؤسسة الإمارات للطاقة النووية, #مبادلة للاستثمار
إقرأ أيضاً توقعات بتسعير سهم "بن داود" عند 96 ريالا توقعات بتسعير سهم "بن داود" عند 96 ريالا 10:55 GMT
إقرأ أيضاً "بحر العرب" للعربية: شركة المدفوعات الرقمية تحقق أرباحا بنهاية عامها الثالث "بحر العرب" للعربية: شركة المدفوعات الرقمية تحقق أرباحا بنهاية عامها الثالث 12:30 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر