أدنوك توقع اتفاقيتين مع "مبادلة" و"الإمارات للطاقة النووية"

وقعت شركة أدنوك اتفاقيتين إطاريتين مع شركة مبادلة للاستثمار ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتوثيق التعاون وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتنص الاتفاقيتان على التعاون في استكشاف المزيد من فرص التوظيف للمواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص وتوفير احتياجات السلع والخدمات من السوق المحلي.

كما تنص على التعاون في توطين سلاسل التوريد للسلع والخدمات المهمة خاصة في إطار التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وتأتي الاتفاقيتان في أعقاب توقيع اتفاقيات مماثلة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وموانئ أبوظبي وشركة الدار العقارية.