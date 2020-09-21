"زين السعودية" تصوت على رفع رأسمال لـ8.98 مليار ريال 14 أكتوبر

أعلن مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والمقرر انعقاده يوم 14 أكتوبر 2020.

وأوضحت الشركة أن التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية سيتم وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة: أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتين وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسين (4,487,291,750) ريال سعودي.

موضوع يهمك خفضت زين السعودية رأسمالها لأول مرة في 2012 بنسبة 65% من 14 مليار ريال إلى 4.8 مليار ريال، وذلك بعد تسجيل خسائر متراكمة... هذه رحلة "زين" السعودية مع هيكلة رأسمالها منذ 2012 شركات

- رأس المال بعد الزيادة: ثمانية مليار وتسعمائة وسبعة وثمانين مليون ومائتين وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسين (8,987,291,750) ريال سعودي.

- المبلغ الإجمالي للزيادة: أربعة مليار وخمسمائة مليون (4,500,000,000) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: أربعمائة وثمانية وأربعين مليون وسبعمائة وتسعة وعشرين ألف ومائة وخمسة وسبعين سهم (448,729,175).

- عدد الأسهم بعد الزيادة: ثمانمائة وثمانية وتسعين مليون وسبعمائة وتسعة وعشرين ألف ومائة وخمسة وسبعين سهم (898,729,175).

وفي حين أوضحت أن طريقة زيادة رأس المال هي عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 450 مليون سهم، أرجعت سبب زيادة رأس المال إلى رسملة جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت، وسداد جزء من تسهيلات المرابحة.

وفي حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.