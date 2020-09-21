"البحري" توزع 393.75 مليون ريال عن أرباح النصف الأول 2020

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، اليوم الاثنين، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول إن إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه 393.75 مليون ريال، وتصل حصة السهم في التوزيعات ريالا واحدا.

موضوع يهمك أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" أن مجلس إدارة الشركة أقر في اجتماعه، اليوم، سياسة لتوزيعات الأرباح... "البحري" تقر سياسة توزيعات الأرباح حتى 2022.. 2 ريال للسهم سنويا شركات

وأوضحت أن أحقية التوزيع ستكون يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس إدارة الشركة اليوم سياسة لتوزيعات الأرباح للأعوام 2020 و2021 و2022.

وتستهدف السياسة إلى الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ريالين سنوياً.

وتنص سياسة توزيع الأرباح على أن تستهدف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إلى توزيع 1 ريال سعودي للسهم عن كل نصف سنة، وذلك لفترة الـ3 سنوات القادمة ابتداءً من العام 2020.