"البحري" تقر سياسة توزيعات الأرباح حتى 2022.. 2 ريال للسهم سنويا

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" أن مجلس إدارة الشركة أقر في اجتماعه، اليوم، سياسة لتوزيعات الأرباح للأعوام 2020 و2021 و2022.

وسوف يتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها، والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقا.

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وتستهدف السياسة إلى الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ريالين سنوياً.

وتنص سياسة توزيع الأرباح على النحو التالي:

تستهدف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إلى توزيع 1 ريال سعودي للسهم عن كل نصف سنة، وذلك لفترة الـ3 سنوات القادمة ابتداءً من العام 2020م.

علماً أن سياسة توزيعات الأرباح ستكون قابلة للتغيير بناء على أية تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة أو التقلبات الحادة في أسعار النقل العالمية أو أية التزامات لجهات تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبلاً.

وكانت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري قد أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 1570%، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 760.6 مليون ريال نهاية 2020-06-30.

وأرجعت الشركة، سبب الارتفاع في أرباحها الفصلية هذه، إلى "ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بشكل رئيسي بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل، إضافة لزيادة عمليات النقل خلال الربع الثاني من السنة".

وربحت الشركة حوالي 1.18 مليار ريال خلال أول ستة أشهر من العام الحالي، بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 225% مقارنة مع أول ستة أشهر من العام الماضي.