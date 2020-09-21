تعيين يحيى آل منصور رئيسا تنفيذيا لـ "عذيب للاتصالات"

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) موافقة مجلس الإدارة على تعيين يحيى بن صالح بن محسن آل منصور رئيساً تنفيذياً للشركة على أن يباشر عمله في تاريخ 2020/10/11م.

وقلصت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو) خسائرها الفصلية بالربع الثاني من العام الحالي بنسبة 61% إلى 12.27 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان سابق على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، أن سبب الانخفاض في صافي الخسارة يعود إلى انخفاض تكلفة الخدمات وانخفاض كافة المصروفات التشغيلية من الاستهلاك والإطفاء والمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية، إضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل.

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يأتي ذلك على الرغم من انخفاض الايرادات في الربع الثاني من العام الحالي.

وخلال فترة أول 6 أشهر من العام الحالي، بلغت خسارة السهم 0.54 ريال مقابل 0.91 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت الخسائر المتراكمة 90.05 مليون ريال كما في 30 يونيو 2020 والتي تمثل 39.41% من رأسمال الشركة.