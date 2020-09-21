توقعات بتسعير سهم "بن داود" عند 96 ريالا

رجح مدير اكتتاب "مجموعة بن داود القابضة" أن يتم تسعير السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 96 ريالا للسهم، مع ارتفاع الطلب في عملية بناء سجل الأوامر.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أنه قد تم بالفعل تغطية الاكتتاب في اليوم الثاني لبدء عملية تسجيل الطلبات وبناء سجل الأوامر والتي بدأت في الـ13 من سبتمبر.

وتعتزم "مجموعة بن داود" طرح حصة 20% من رأسمال الشركة، وهو ما يقيم الشركة بنحو 11 مليار ريال.

وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد في الـ27 من سبتمبر، وتستمر لمدة يومين.

وكانت شركة بن داود القابضة السعودية قد حددت سابقاً، النطاق السعري لطرحها المرتقب بين 84 و96 ريالاً للسهم، وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة.

وبحسب بيان للشركة، فإن الطرح يشمل 22,86 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

وتوقعت بن داود أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين نحو 1.9 مليار ريال أي نحو 512 مليون دولار، و2.2 مليار ريال بما يعادل 585 مليون دولار.