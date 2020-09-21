"بحر العرب" للعربية: شركة المدفوعات الرقمية تحقق أرباحا بنهاية عامها الثالث

قال هيثم السحيباني الرئيس التنفيذي لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات إن توجه شركته لتأسيس شركة مختصة بالمدفوعات الرقمية مقرها بالرياض يأتي توافقا مع رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف الوصول بالمدفوعات الإلكترونية إلى 70%، مشيرا إلى أن المدفوعات الإلكترونية وصلت حاليا إلى 36% وهو أعلى من المستوى المطلوب خلال العام الجاري.

وأضاف في تصريحات لقناة "العربية" إن الدراسات الأولية تشير إلى أن شركة المدفوعات الرقمية ستبدأ في تحقيق أرباح بنهاية العام الثالث.

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وأوضح أن الشركة تستهدف العملاء الحاليين لشركة بحر العرب، وعملاء جدد. وتابع: "سيتم تحويل كافة عملاء الشركة الحاليين لاستخدام خدمات شركة المدفوعات الرقمية الجديدة".

وأوضح أن الشركة تنتظر الآن الحصول على التراخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، وتدرس أيضا سوق المدفوعات الإلكترونية في الأسواق العربية والخليجية للتوسع بها.

وأعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات السعودية أمس موافقة مجلس الإدارة على البدء بتأسيس شركة ذات مسؤوليه محدودة مقرها مدينة الرياض مختصه في المدفوعات الرقمية.

وستكون الشركة مملوكة بالكامل لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية والمعنية.

وقالت بحر العرب لأنظمة المعلومات إنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.