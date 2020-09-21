"أرامكس" تؤكد استحواذ "أبوظبي القابضة" على 22% من أسهمها

أكدت "أرامكس" في بيان إلى بورصة دبي، استحواذ شركة "أبوظبي التنموية القابضة" على حصة 22% من رأس المال المُصدر للشركة.

وأوضح البيان أن "ألبا أوريكس لميتد" التابعة لـADQ القابضة، أتمت عملية الاستحواذ على هذه الحصة من أسهم "أرامكس" عبر مجموعة من صفقات التداول، فضلاً عن صفقة مباشرة خاصة بين الطرفين.

وقال مرتضى حسين، القائم بأعمال رئيس الاستثمارات البديلة وعمليات الدمج والاستحواذ في "القابضة": "تحظى أرامكس بمكانة ريادية كمزوّد لحلول النقل والخدمات اللوجستية ومن شأن هذه الخطوة أن تكمل محفظة استثماراتنا في قطاع الخدمات اللوجستية والتي تضم كلا من موانئ أبوظبي ومطارات أبوظبي والاتحاد للقطارات، لنمضي في مسيرتنا لتوسعة المنظومة اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

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و أضاف أنه "على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق فإننا واثقون من النهج الراسخ الذي تتبعه أرامكس لمواصلة تعزيز مكانتها الرائدة في هذا القطاع، وتحفيز جهود إمارة أبوظبي التي تهدف لأن تكون لاعباً رئيسياً في مجال التجارة والخدمات اللوجستية عالمياً".

وذكر أنه "في ظل زيادة الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية هذا العام، تحظى عمليات أرامكس في خدمات استلام وتوصيل البضائع بأهمية جوهرية لتحقيق النمو".. موضحا أنه تم الاستحواذ على هذه الحصة من أسهم "أرامكس" عبر مجموعة من صفقات التداول، فضلاً عن صفقة مباشرة خاصة بين الطرفين.

يشار إلى أن ADQ تعد من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتضم أكثر من تسعين شركة في قطاعات رئيسية في أبوظبي.