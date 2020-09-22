"دايليم" تخطط للانتهاء من إنشاء مصنع أمونيا بالسعودية في 2021

تعتزم شركة دايليم الصناعية الكورية الجنوبية إكمال بناء مصنع لإنتاج الأمونيا في السعودية في النصف الثاني من عام 2021.

وقالت دايليم الصناعية اليوم الاثنين، إن معدل عملية البناء بلغ 61%، مضيفة أنها نجحت مؤخرا في تركيب منشأة لإزالة ثاني أكسيد الكربون في موقع البناء.

وذكرت أن تصنيع منشأة إزالة ثاني أكسيد الكربون استغرق سنة وشهرين، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية.

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وبعد اكتمال بناء المصنع، يمكن إنتاج 3,300 طن من الأمونيا يوميا.

وكانت دايليم الصناعية قد فازت بعقد لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من شركة التعدين السعودية "معادن" في عام 2018.

وبموجب العقد، تقوم شركة دايليم الصناعية ببناء المصنع في مدينة "رأس الخير" الصناعية، على بعد 80 كيلومترا شمال مدينة الجبيل، شرق المملكة العربية السعودية. وتبلغ قيمة المشروع 1.1 تريليون وون (950 مليون دولار). وبدأت عملية البناء في نوفمبر 2018.