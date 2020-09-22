الشركة الكويتية للاستثمار تقترض 8.2 مليون دينار من بنك ألماني

كشفت مصادر مالية أن بعض البنوك العالمية قدَّمت عروض تسهيلات بالدينار لشركات استثمار كويتية، في تأكيد على قناعتها بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي.

وأفادت المصادر بأن الشركة الكويتية للاستثمار حصلت على قرض تمويلي من أحد البنوك الألمانية بقيمة 8.2 مليون دينار لأجل 5 سنوات، وبسعر فائدة يبلغ 1.17% سنويا، وفقا لصحيفة "الجريدة".

وأوضحت أن البنوك الأجنبية مهتمة بالسوق الكويتي بقوة، وتقدِّم عروضا وتسهيلات تنافسية، خصوصا للقطاعات المتعطشة التي ربما تجد مصاعب في الحصول على تسهيلات وسيولة بمرونة، لا سيما أن شركات الاستثمار منذ الأزمة المالية كانت تعاني شح السيولة وصعوبة ترتيب تمويل من البنوك، بسبب تحفظات وعدم وجود ضمانات كافية، إضافة إلى تأثر أسواق المال، التي تعتبر محور "البزنس" الأساسي للقطاع.

الجدير بالذكر، أن سعر الفائدة على الدينار، وفق آخر خصم قام به البنك المركزي، يبلغ 1.5%، فيما تبلغ أسعار الفائدة بين البنوك ليلة واحدة 0.8750%، ولأجل شهر 1.3750، وثلاثة أشهر 1.6250%، و6 أشهر 1.8125 في المئة، ولأجل عام 2.1250%.

وأفادت مصادر بأن المصارف الأجنبية تقدم تسهيلات بأسعار تنافسية، رغبة في فتح قنوات تعامل لها بالسوق المحلي، وكذلك تقديم خدمات أخرى، سواء ترتيب صفقات أو غيرها في الأسواق العالمية.

يُشار إلى أن البنوك العالمية الكبرى يكون لديها سيولة كبيرة بأسعار منخفضة جدا، بعضها تكون سيولة من جهات سيادية حكومية حول العالم، ما يمنحها هامش مرونة وتنافسية عالية في تقديم التسهيلات.