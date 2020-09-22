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المملكة القابضة: انتهاء مذكرة التفاهم مع عطاء التعليمية دون التوصل لاتفاق

المصدر: دبي - العربية.نت
المملكة القابضة
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أعلنت شركة المملكة القابضة السعودية انتهاء مدة مذكرة التفاهم بين إحدى شركاتها التابعة - شركة المملكة للاستثمار والتطـــــوير (مساهمه مقفلة) - مع شركة عطاء التعليمية لمبادلة أسهمها في شركة مدارس المملكة البالغة 92.1% مقابل أسهم ملكية بالإضافة إلى مقابل نقدي دون التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وقالت الشركة إن انتهاء مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لا يترتب عليه التزام على أي من الطرفين.

كانت المملكة القابضة قد أعلنت بتاريخ 02/12/1441هـ الموافق 23/07/2020م تمديد مذكرة تفاهم بين إحدى شركاتها التابعة مع شركة عطاء التعليمية لمبادلة أسهمها في شركة مدارس المملكة البالغة 92.1% مقابل أسهم ملكية بالإضافة إلى مقابل نقدي.

كلمات دالّة

#شركة عطاء التعليمية, #المملكة_القابضة, #عطاء التعليمية
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