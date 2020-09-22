عمومية "فواز الحكير" تقر عقوداً مع أطراف ذات علاقة بـ496 مليون ريال

وافقت الجمعية العمومية لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه على عقود مع أطراف ذات علاقة بقيمة إجمالية بلغت قيمتها 496 مليون ريال.

حيث تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراكز العربية والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير وعمر عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها، والتي لعضو مجلس الإدارة سلطان فواز الحكير وفهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم، وهي عبارة عن إيجارات وذلك وفق الأسعار السائدة بالسوق علما بأن مبالغ الأعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020م هي 362,470,264 ريالا.

كما تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأطعمة والترفيه والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير وعمر عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها، والتي لعضو مجلس الإدارة سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نفقات رأسمالية لعمليات التوسع وافتتاح مواقع جديدة وذلك وفق الأسعار السائدة بالسوق بمبلغ وقدره 17,049,746 ريالا.

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ووافقت الجمعية العمومية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير وعمر عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها، والتي لعضو مجلس الإدارة سلطان فواز الحكير وفهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم، وهي عبارة عن أعمال انشاءات وديكورات وذلك وفق الأسعار السائدة بالسوق بمبلغ قدره 109,284,003 ريالا.

وشملت الموافقات الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الفريدة للوكالات التجارية (مملوكة بنسبة 70 للشركة) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم، وهي عبارة مصاريف الأعمال والخدمات وذلك وفق الأسعار السائدة بالسوق بمبلغ قدره 1,218,056 ريالا.

كذلك تم إقرار الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجوم ارينا للتجارة (تجارة إلكترونية) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الإدارة عمر عبدالعزيز المحمدي وسلطان فواز الحكير وفهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات وذلك وفق الأسعار السائدة بالسوق بمبلغ قدره 203,903 ريالا.

ووافقت الجمعية العمومية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هاجن، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير وعمر عبدالعزيز المحمدي وسلطان فواز الحكير وفهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم، وهي عبارة عن طباعة وإعلان وذلك وفق الأسعار السائدة بالسوق، علما أن مبالغ الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 هي 5,554,694 ريالا.