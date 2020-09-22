ميدغلف: محكمة الاستئناف تلغي حكماً ضد الرئيس التنفيذي السابق

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) آخر التطورات المستجدة بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة منها لدى المحكمة التجارية بالرياض ضد أحد التنفيذيين والذي سبق أن شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

وقالت الشركة إن محكمة الاستئناف بالرياض أصدرت يوم الاثنين 04 صفر 1442هـ الموافق 21 سبتمبر 2020م حكما بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الدعوى رقم (1582) لعام 1439هـ وذلك لعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، وسيتم تسليم الشركة نسخة إعلام الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.

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وأعادت الشركة التأكيد لمساهميها أن الحكم بعدم الاختصاص الولائي لا يعني سقوط حق الشركة في دعواها، مؤكدة أنها ستواصل الدعوى أمام الجهات القضائية ذات العلاقة حفظاً لحقوق الشركة وأموال مساهميها.

وكانت المحكمة التجارية بالرياض أصدرت حكمها يوم الخميس 1440/12/21هـ الموافق 2019/08/22م بإلزام المدعى عليه (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق) بأن يدفع للشركة مبلغاً قدره 152,697,441 ريالا.