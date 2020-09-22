"هيئة السوق" السعودية تغرم مجلس إدارة ثمار مليون ريال  

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامات مالية مقدارها مليون ريال على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" خلال الفترة مطلع يناير 2019 إلى 13 مايو 2020 لثبوت مخالفتهم الفقرتين (ط) و(ت) من المادة الثالثة 210 من نظام الشركات، والفقرة (9) من المادة 22 من لائحة حوكمة الشركات.

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وجاء ذلك لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م، مما ترتب عليه الإخلال بواجب نشرها حتى تاريخه، ولثبوت مخالفتهم الفقرة (ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المئتين من نظام الشركات، والفقرة (9) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات؛ وذلك لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2020م.

وسبق أن صدر قرار مجلس الهيئة القاضي بإقامة الدعوى العامة ضد كل واحد من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" خلال الفترة من تاريخ 08/09/2015م حتى تاريخ 03/03/2020م، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ للمطالبة بإدانتهم بمخالفة المادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والمادة السادسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وطلب فرض غرامات مالية عليهم ومنعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق، وتعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة؛ وذلك لعدم ممارستهم صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة، وما زالت إجراءات التقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قائمة بشأنهم.