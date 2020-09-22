مبادلة وسبيربنك الروسي يستكشفان فرص الاستثمار المشترك

قالت شركة مبادلة للاستثمار وسبيربنك، أكبر بنوك روسيا، اليوم الثلاثاء، إنهما وقعا اتفاقا استراتيجيا لاستكشاف استثمارات مشتركة وفرص في تمويل الأسهم والديون.

وأضافا في بيان مشترك، أن سبيربنك سيكون له وجود في أبوظبي بحلول نهاية 2020، بحسب ما ورد في "رويترز".





وسيغطي الاتفاق أيضا التعاون في التمويل الطويل الأجل لمشروعات مبادلة في روسيا وفي مناطق أخرى، وكذلك الخدمات الاستشارية.



وقال البيان "الشراكة الاستراتيجية بين سبيربنك ومبادلة ستفتح المجال لمبادرات استثمار مشترك محتملة في كل من روسيا والشرق الأوسط، والتي من المتوقع أيضا أن تعزز التجارة الثنائية بين الشركات في كلتا المنطقتين".