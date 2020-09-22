إنتل تحصل على ترخيص أميركي للتوريد لـ"هواوي"

قال متحدث باسم شركة إنتل، اليوم الثلاثاء، إن شركته حصلت على تراخيص من السلطات الأميركية لمواصلة توريد منتجات معينة لـ"هواوي" تكنولوجيز.



ومع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لأدنى مستوياتها في عقود، حثت واشنطن حكومات في أنحاء العالم على وقف التعامل مع هواوي، قائلة إن عملاق الاتصالات الصيني ينقل بيانات للحكومة الصينية للتجسس.

موضوع يهمك يسارع المستهلكون الصينيون إلى شراء هواتف هواوي التي تتميز بشرائح كيرين (Kirin) المتطورة، وذلك خوفا من أن القيود المفروضة... هلع في الأسواق الصينية.. وأسعار هواتف "هواوي" تحلق! شركات





واعتبارا من 15 سبتمبر أيلول، حظرت قيود جديدة على الشركات الأميركية تقديم خدمات أو منتجات لهواوي.



وهذا الأسبوع، نشرت تشاينا سيكيوريتيز جورنال المدعومة من الدولة أن إنتل تلقت تصريحا بالتوريد لهواوي.



وفي الأسبوع الماضي، قالت الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات الصينية إنها طلبت تصريحا لمواصلة خدمة هواوي.

وتستخدم الشركة معدات منشأها الولايات المتحدة لتصنيع رقائق لهواوي وشركات أخرى.



وتنفي هواوي التي أسسها في عام 1987 مهندس كان يخدم بالجيش الصيني، أنها تتجسس لصالح بكين، مشددة على أن الولايات المتحدة تحاول تشويه سمعتها لتفوقها على الشركات الغربية في تكنولوجيا الجيل الخامس.