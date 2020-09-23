ميرسك تعتزم نقل شحنات بين الإمارات وإسرائيل

قالت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك، إنها ستنقل شحنات كبيرة بين الإمارات وإسرائيل، وذلك في مؤشر جديد على فرص الأعمال التي تتيحها إقامة علاقات كاملة بين الدولتين.

وقعت إسرائيل والإمارات في وقت سابق هذا الشهر اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات، وهو ما يكرس لتطور كبير في التعاون الاقتصادي وينهي حظرا للتجارة بين الدولة الخليجية وإسرائيل.

وقال متحدث باسم ميرسك "أتحنا المجال لتداول الشحنات بين الإمارات وإسرائيل بعد رفع المقاطعة".

وقالت ميرسك، أكبر شركة لنقل الحاويات في العالم، إن أي تعاملات ستكون لإعادة الشحن، حيث هناك خدمة لميرسك تربط بورسعيد في مصر مع ميناءي حيفا وأسدود الإسرائيليين وسيجري ربطها أيضا مع شحنات الحاويات من جبل علي وأبوظبي في الإمارات.

وكانت موانئ دبي العالمية قالت الأسبوع الماضي، إنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية للمنافسة على إدارة أحد الميناءين الرئيسيين في إسرائيل وبحث فتح خط شحن مباشر بين البلدين.