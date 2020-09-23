هرئيل الإسرائيلية تبرم اتفاق تعاون مع دبي للتأمين

قالت مجموعة هرئيل للتأمين الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا مع شركة دبي للتأمين لتقديم خدمات تأمينية في إسرائيل والإمارات.

وذكرت هرئيل أنه أول اتفاق تبرمه مع قطاع التأمين الإماراتي منذ اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية ثنائية الشهر الماضي ما يقول مسؤولون إنه سيخلق فرصا اقتصادية كبيرة.

وجرى التوصل للاتفاق الأسبوع الماضي عندما اجتمع مسؤولون من هرئيل مع نظرائهم في دبي للتأمين في دبي.

وتابعت الشركة أن التعاون يتيح لعملائها تلقي خدمات تأمينية، للشركات والصحة والتجارة الجوية البحرية، في الإمارات كما يمكن لمواطني الإمارات الحصول على الخدمات ذاتها في إسرائيل.