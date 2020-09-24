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دبي للتأمين: لم نوقع اتفاقاً مع هرئيل الإسرائيلية

المصدر: دبي - رويترز
دبي للتأمين: لم نوقع اتفاقاً مع هرئيل الإسرائيلية
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قالت شركة دبي للتأمين، اليوم الخميس، إنها لم توقع اتفاقا رسميا مع هرئيل الإسرائيلية، وذلك بعد يوم من قول مجموعة التأمين الإسرائيلية إنه جرى التوصل لاتفاق.

وقال الرئيس التنفيذي لدبي للتأمين عبد اللطيف أبو قورة في بيان، إن الشركتين اجتمعتا لكن "الطرفين لم يوقعا حتى الآن اتفاق تعاون رسميا".

وكانت هرئيل قالت أمس الأربعاء، إن شركتي التأمين وقعتا اتفاقا لتقديم خدمات تأمينية في إسرائيل والإمارات.

وقالت إن الاتفاق سيتيح لعملائها تلقي خدمات تأمينية، للشركات والصحة والتجارة الجوية والبحرية، في الإمارات، كما سيتمكن مواطنو الإمارات من الحصول على الخدمات ذاتها في إسرائيل.

واتفقت الإمارات وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، وهو ما أدى إلى الإعلان عن عدد من صفقات الأعمال.

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