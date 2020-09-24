"أسمنت نجران" توزع أرباحاً بـ128 مليون ريال للنصف الأول

أوصى مجلس إدارة شركة "أسمنت نجران" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال كأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2020.

ولفتت الشركة، في بيان لها على موقع "تداول"، إلى أن إجمالي المبلغ الموزع عند 127.5 مليون ريال، مبينة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هي عند 170 مليون سهم.

وكان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإسمنت نجران، عبد السلام الدريبي، في مقابلة مع "العربية" في يوليو الماضي، قد أكد أنه لم يتبق لدى الشركة سوى قرض واحد فقط بقيمة 355 مليون ريال، والذي سيتم سداده بأقساط ميسره خلال فترة 5 سنوات مقبلة.

وأشار الدريبي إلى طلب أسمنت نجران من البنك السعودي الفرنسي السداد الكامل والمبكر لباقي قرضها القائم والخاص بتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة.

كما أشار إلى سداد 150 مليون ريال في العام الماضي، جزء منها قروض وإعادة شراء للصكوك.