"أسيج" تنتهي من عملية بيع كسور الأسهم.. ولا توزيع على المساهمين

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأسمال الشركة في 1 سبتمبر الجاري.

ولفتت إلى أن عدد الأسهم المبيعة هي عند 5047 سهما، مشيرة إلى أن المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم : 178,411.45 ريال.

ونوهت بأن متوسط سعر البيع لكل سهم من الأسهم المبيعة 35.35 ريال.

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كما أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عدم تمكنها من توزيع مبالغ البيع على المساهمين المستحقين خلال المدة المذكورة في تعميم المساهمين والمحددة بثلاثين يوماً من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأسمال الشركة.

ومن المتوقع الانتهاء من عملية التوزيع 1 أكتوبر 2020.

كما سيتم الإعلان لاحقاً عند الانتهاء من إتمام عملية توزيع مبالغ البيع على المساهمين المستحقين.