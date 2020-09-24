أسمنت نجران للعربية: انتهاء الهيكلة المالية سمح بتوزيع أرباح 

قال عبد السلام الدريبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت نجران، إن نمو أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام انعكس على جميع أرباح شركات الإسمنت.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية أن النمو سيستمر في النصف الثاني، لكنه لن يكون بنفس زخم الشهور الستة الأولى من العام. وأوضح أن هذا النمو يعكس الاستثمارات في قطاع الإسكان واستثمارات الدولة.

موضوع يهمك أوصى مجلس إدارة شركة "أسمنت نجران" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال كأرباح عن النصف الأول من... "أسمنت نجران" توزع أرباحاً بـ128 مليون ريال للنصف الأول شركات

وذكر أن مبيعات الشركة تواصل نموها، فخلال شهر أغسطس نمت بنحو 60%.

وتابع: "رغم كورونا، فقد استطاعت الشركات النمو بشكل جيد. ويعكس هذا قوة الاقتصاد، في ظل عودة نشاط قطاع الإسكان، بجانب المشاريع الحكومية التي عادت للعمل".

وأشار إلى أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بإعادة ترتيب المركز المالي، وهو سبب في غياب التوزيعات النقدية منذ 2016، مشيراً إلى انتهاء ترتيب أوضاعها المالية، عبر خفض تكاليف الشركة وزيادة التدفقات النقدية.

وأوضح أن هذا الأمر سيسمح لها خلال الفترة المقبلة بتوزيع الأرباح بصورة نصف سنوية.