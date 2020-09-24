"ريدان" تبيع أراضي بـ 4.1 مليون ريال لتغطية جزء من العجز

أعلنت شركة ريدان الغذائية عن بيع أراضٍ خام (غير مقام عليها إنشاءات) مملوكه للشركة بقيمة 4,140,000 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، إلى خالد عبدالعزيز عبدالله الغامدي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" أن سبب الصفقة يعود لتغطية جزء من العجز برأس المال العامل وتخفيض الالتزامات المتداولة.

وتوقعت الشركة أن ينتج عن عملية البيع خسائر رأسمالية يظهر تأثيرها في الربع الثالث 2020م.

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وكانت قد أعلنت شركة ريدان الغذائية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 112 مليون ريال.

وأوضح بيان الشركة على "تداول" أن أسباب الزيادة تأتي لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأسمال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد - الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال.

ويتعين على الشركة الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وقامت الشركة بتعيين "فالكم" للخدمات المالية مستشاراً مالياً للطرح بتاريخ 08 سبتمبر 2020.

وسيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.