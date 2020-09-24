"الاتحاد العقارية" تبحث الاستحواذ على أصول بـ740 مليون درهم

قالت شركة الاتحاد العقارية، اليوم الخميس، إن مجلس إدارتها سيناقش قرار الاستحواذ على بعض الأصول الاستثمارية القائمة بقيمة 740 مليون درهم في الإمارات، وذلك خلال اجتماعه المقرر له يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 سبتمبر 2020.

وأضافت الشركة في إفصاح لها على سوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة سيناقش كذلك العرض المقدم للاستحواذ على 40% من رأسمال شركتها التابعة "دبي أوتودروم" بقيمة 400 مليون درهم.

وكشف الشركة الشهر الماضي أن هناك 3 شركات تابعة ستطرح في المستقبل عن طريق بيع حصص بغرض الاستحواذ على شركات، موضحا أن عملية الطرح تقدر بين 400 إلى 600 مليون درهم.

موضوع يهمك أوقف سوق دبي المالي التداول اليوم عن سهم شركة الاتحاد العقارية لعدم الإفصاح عن معلومات جوهرية، والمرتقب الإفصاح عنها من... الاتحاد العقارية للعربية: طرح 3 شركات تابعة مستقبلا بـ600 مليون درهم أسواق المال

وأشارت الشركة منتصف العام الجاري إلى أنها في المراحل الأخيرة للعملية الشاملة لإعادة هيكلة الديون حيث بدأت المفاوضات مع البنوك التي تتعامل معها الشركة خلال هذا العام.

وستساعد هذه الخطوة الشركة على تحسين وضعها المالي بشكل عام.

ومن المتوقع أن تشمل اتفاقيات إعادة الهيكلة أنواعا مختلفة من الحلول مثل تمديد آجال السداد، وخفض أسعار الفائدة. وفي 22 يونيو الجاري قرر مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، تعيين خليفة الحمادي رئيسا لمجلس الإدارة، وعبد الله الرستماني كمدير عام بالإنابة.