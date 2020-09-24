عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

"دي إكس بي" تستأنف نشاط متنزهاتها الترفيهية في دبي

المصدر: دبي - العربية.نت
"دي إكس بي" تستأنف نشاط متنزهاتها الترفيهية في دبي 
رابط مختصر

أعلنت شركة دي إكس بي انترتينمينتس، اليوم الخميس، عن استئناف نشاط متنزهاتها الترفيهية بعد التعليق المؤقت الذي تم تنفيذه في مارس من العام الحالي.

وأضافت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، أنها ستضيف 12 وجهة ترفيهية جديدة، حيث سيتم الانتهاء من أعمال تركيب ثمانية ألعاب جديدة من أصل 12 بحلول الربع الثالث من العام 2020، متوقعة اكتمال تركيب باقي الألعاب بحلول الربع الرابع من العام 2020.

وكانت الشركة قد أشارت سابقاً، إلى أنها ستركز في غضون الإغلاق، على أعمال التحسينات في الوجهة وإتمام عمليات الصيانة الدورية.

وتراجعت الخسائر الفصلية للشركة بـ7% لتصل إلى 250 مليون درهم. يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه الإيرادات بنسبة 95% لتصل إلى 6 ملايين درهم.

ويعزى تراجع الخسائر بشكل أساسي إلى تراجع الرواتب والاستهلاك 37% لتصل إلى 145 مليون درهم.

كلمات دالّة

#دي_إكس_بي, #متنزهات, #ترفيهية
إقرأ أيضاً "الاتحاد العقارية" تبحث الاستحواذ على أصول بـ740 مليون درهم "الاتحاد العقارية" تبحث الاستحواذ على أصول بـ740 مليون درهم 11:40 GMT
إقرأ أيضاً تسلا تقاضي الحكومة الأميركية.. والسبب الصين! تسلا تقاضي الحكومة الأميركية.. والسبب الصين! 11:55 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر