"دي إكس بي" تستأنف نشاط متنزهاتها الترفيهية في دبي 

أعلنت شركة دي إكس بي انترتينمينتس، اليوم الخميس، عن استئناف نشاط متنزهاتها الترفيهية بعد التعليق المؤقت الذي تم تنفيذه في مارس من العام الحالي.

وأضافت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، أنها ستضيف 12 وجهة ترفيهية جديدة، حيث سيتم الانتهاء من أعمال تركيب ثمانية ألعاب جديدة من أصل 12 بحلول الربع الثالث من العام 2020، متوقعة اكتمال تركيب باقي الألعاب بحلول الربع الرابع من العام 2020.

وكانت الشركة قد أشارت سابقاً، إلى أنها ستركز في غضون الإغلاق، على أعمال التحسينات في الوجهة وإتمام عمليات الصيانة الدورية.

وتراجعت الخسائر الفصلية للشركة بـ7% لتصل إلى 250 مليون درهم. يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه الإيرادات بنسبة 95% لتصل إلى 6 ملايين درهم.

ويعزى تراجع الخسائر بشكل أساسي إلى تراجع الرواتب والاستهلاك 37% لتصل إلى 145 مليون درهم.