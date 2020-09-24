كريم: سنسمح للموظفين بالعمل عن بعد على أساس دائم

قال الرئيس التنفيذي لكريم، مدثر شيخة، إن نشاط التوصيل أكبر بكثير الآن مما كان عليه قبل بداية الجائحة.

وأضاف أن الخدمة تتعافى من أزمة فيروس كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع.

إلى ذلك، قال إنه سيسمح للموظفين بالعمل عن بعد على أساس دائم.

موضوع يهمك قالت كريم التابعة لشركة أوبر تكنولوجيز، اليوم الاثنين، إنها ستسرح 536 موظفاً هذا الأسبوع، يشكلون 31% من قوة العمل لديها... تسريح 31% من موظفي كريم.. ووقف أوبر أيتس في 7 بلدان شركات

وكانت كريم التابعة لشركة أوبر تكنولوجيز، قد سرحت 536 موظفاً في مايو، يشكلون 31% من قوة العمل لديها بعد تراجع أعمالها بنحو 80% بسبب جائحة كورونا.

ويقع مقر كريم في دبي، وتعمل الوحدة المملوكة لأوبر بالكامل في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي.

وقالت كريم، التي تشغل أنشطة طلب سيارات الأجرة والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي، إنها تعطي الأولوية لأمن الشركة، وإن الشركة الأم أوبر لا تزال لديها الثقة في نموذج عملها وملتزمة تجاه المنطقة.

وأفاد شيخة، الذي أسس الشركة في 2012 في مايو، أن النشاط انخفض بأكثر من 80%، لافتا إلى أنه "من غير المعروف على نحو مثير للانزعاج" متى سيتعافى.

وأضاف قائلا "إنها حقيقة جديدة. أضمن طريقة لتأمين كريم على المدى الطويل هي السعي نحو الاستمرارية الذاتية ضمن إطار زمني معقول".