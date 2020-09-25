"أرابتك" تعين أليكس بارتنرز لإعادة هيكلة ديونها

قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة أرابتك القابضة المدرجة في بورصة دبي، عينت شركة أليكس بارتنرز للاستشارات، لمساعدتها في إعادة هيكلة دين الشركة.

وذكر المصدران أن أليكس بارتنرز تقيم وضع الدين للشركة، قبل أي مناقشات محتملة مع دائني أرابتك.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي أنها تكبدت خسارة 794 مليون درهم (216.18 مليون دولار)، في النصف الأول، بإجمالي خسائر تراكمية 1.46 مليار درهم، وقالت الشركة في 9 الجاري، إنها تدعو لجمعية عامة، بموجب بند في قانون الشركات بالإمارات.

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وكانت شركة أرابتك القابضة، قد عقدت جمعية عمومية يوم 24 سبتمبر الجاري لمناقشة كافة الخيارات المتاحة للشركة سواء بالاستمرار أو الحل أو خلافه في ظل الوضع المالي الحالي، وبما يقتضيه أحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها بالدولة.

وتكبدت الشركة في النصف الأول من عام 2020، خسائر قيمتها 794 مليون درهم إماراتي ناجمة عن أعمال الإنشاء (أرابتك للإنشاء)، مقابل أرباح بلغت 58 مليون درهم في النصف المقارن من 2019، استناداً إلى نتائج أعمال الشركة الأخيرة على موقع سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي في 16 أغسطس الماضي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 1458.26 مليون درهم، تشكل 97.22% من رأسمالها البالغ 1500 مليون درهم.

ومن المقرر أن تعقد شركة أرابتك القابضة اجتماع الجمعية العمومية للتصويت على حل الشركة أو اعتماد خطة إعادة هيكلة مناسبة في غضون شهر واحد من الإعلان عن النتائج النصف السنوية.