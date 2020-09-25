مصادر: تأجيل طرح "بن داود" للإفصاح عن معاملات مع أطراف ذات علاقة

من المقرر أن تؤجل شركة بن داود القابضة السعودية طرحها العام الأولي البالغ 600 مليون دولار ومنح المستثمرين فرصة لإلغاء عروضهم بعد اكتشاف معاملات مع أطراف ذات صلة لم تفصح عنها الشركة من قبل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" فإنه من المتوقع تأجيل الصفقة لأسبوع من جدولها الزمني الأولي، والذي كان سيشهد التخصيص النهائي للاسهم في الأول من أكتوبر.

موضوع يهمك أظهرت بيانات جمارك، اليوم الجمعة، أن السعودية تصدرت أكبر موردي النفط إلى الصين بعد روسيا.وكشفت بيانات الإدارة العامة... السعودية ثاني أكبر مورد نفطي للصين أغسطس الماضي طاقة

وقالت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها "ليس من المتوقع حالياً أن يؤثر التأخير بشكل كبير على الأسعار النهائية". رغم ذلك قد يشكل اكتشاف المعاملات مع الأطراف ذات الصلة عثرة أخرى في عملية بيع الأسهم.

وكشفت نسخة سابقة من نشرة الإصدار عن قيمة الاكتتاب المخصصة للصفقة من قبل البنوك وسعر السهم الضمني قبل أسبوعين من الكشف الرسمي عن نطاق سعر الطرح.

وكانت شركة بن داود قد أعلنت في بيان يوم الخميس أن المجموعة تمر بتطورات جوهرية تستلزم الإفصاح عنها إلى السوق المالية، وهو ما يستدعي تأجيل الاكتتاب المرتقب لأسهم الشركة.

وقالت الشركة إنها ستصدر نشرة اكتتاب إضافية، تتضمن معلومات جديدة عن عملية بناء سجل الأوامر وحجم الطرح، وسيتم عرضها على هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها، وهو ما يعني تأجيل الاكتتاب الذي كان مقرراً في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

وتعتزم "مجموعة بن داود" طرح حصة 20% من رأسمال الشركة، ويتراوح النطاق السعري ما بين 84 و96 ريالا للسهم، وهو ما يقيم الشركة بنحو 11 مليار ريال.

وبحسب بيان للشركة، فإن الطرح يشمل 22,86 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

وتوقعت بن داود أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين نحو 1.9 مليار ريال أي نحو 512 مليون دولار، و2.2 مليار ريال بما يعادل 585 مليون دولار.