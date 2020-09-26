شركة تابعة لـ"علي بابا" قد تسجل أكبر طرح عام أولي في التاريخ

تتجه شركة مالية تابعة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة والمعروفة "علي بابا" إلى تنظيم طرح عام أولي من المفترض أن يكون الأكبر في التاريخ، وذلك بعد تقييم هذه الشركة على أنها الأكبر في العالم مقارنة بكل منافساتها من شركات المدفوعات المالية.

وقالت تقارير صحفية غربية اطلعت عليها "العربية نت" إن شركة (Ant Group) التي يديرها جاك ما والتابعة لمجموعة علي بابا القابضة قدمت أوراقها لإدراج أسهمها في بورصتي هونج كونج وشنغهاي بنفس الوقت، وبحسب الوثائق المودعة لدى السلطات المالية فان الشركة تتطلع إلى جمع 35 مليار دولار على الأقل من خلال الطرح العام الأولي الذي يقوم على تقييمها بمبلغ 250 مليار دولار.

موضوع يهمك تسعى مجموعة Ant وهي وحدة التكنولوجيا المالية التابعة لمجموعة علي بابا، إلى جمع 35 مليار دولار على الأقل في طرحها العام... "مجموعة آنت" تعتزم جمع 35 مليار دولار في طرح عام أولي الشهر المقبل شركات

ومن المعروف أن شركة "أنت غروب" تدير محفظة (Alipay) المالية للهواتف المحمولة والتي تنتشر على نطاق واسع في الصين ودول آسيا، وفي أماكن مختلفة من العالم.

وقال موقع "ماركت ووتش" المتخصص في أخبار الأسهم والأسواق المالية إن الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" السعودية لا يزال حتى الآن هو الأكبر في تاريخ البشرية، حيث تدفقت على الشركة السعودية أكثر من 25 مليار دولار من مستثمرين يرغبون بالاستثمار في أسهمها.

وفي حال تم الطرح العام الأولي لشركة "أنت غروب" على أساس تقييمها بمبلغ 250 مليار دولار فهذا يعني أنها ستكون عملاقاً مالياً ضخما يتفوق في حجمه على "بنك أوف أميركا" وعلى "باي بال" وعلى "ماستر كارد" وغيرهم من عمالقة القطاع المالي العالمي.

وتشتهر شركة (Ant Group) بتقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، ولكنها تهدف إلى أن تكون مركزاً مالياً شاملاً يوفر أيضاً الوصول إلى خدمات إدارة الثروات والاستثمار والتأمين.

يشار إلى أنه ثمة عدة أشياء يتوجب معرفتها عن شركة (Ant Group) العملاقة، أهمها أنها تقدم محفظة مالية تختلف تماما عن تلك التي تقدمها الشركات الغربية المنافسة، حيث لا تكتفي بتقديم خدمات الدفع وإنما تقدم أيضا خدمات الاستثمار والتأمين وبطاقات ائتمان وغير ذلك.