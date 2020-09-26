الهند تربك سوق المحمول بهاتف ذكي سعره 54 دولارا

بدأ عملاق الاتصالات الهندي، شركة جيو، في العمل مع مصنعين محليين، لإنتاج بين 150 و200 مليون هاتف ذكي.

بعد الإجراءات التي اتخذتها على مدار عامين، تعتزم شركة جيو لبيع هواتف ذكية تعمل بنظام الأندرويد، بسعر 54 دولارا (4000 روبل)، وهو السعر الذي تأمل من خلاله الشركة قيام نحو 350 مليون مستخدم لهواتف من الجيل الثاني بامتلاك الهاتف الذكي، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

موضوع يهمك أعلنت شركة سامسونغ قبل يومين عن (جالاكسي أي42 5جي) Galaxy A42 5G الذي قالت: إنه أرخص هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس... في هذا البلد.. سامسونغ تكشف عن سعر أرخص هاتف 5G تكنولوجيا

وستصبح الشركة، وفقا لخططها، من أكبر شركات الهواتف المحمولة في العالم من حيث المبيعات، إذ أن شركتين فقط تمكنتا من بيع أكثر من 200 مليون هاتف خلال 2019، وهما سامسونغ وهواوي، وفقا لبيزنيس انسايدر.

وقامت شركة غوغل التابعة لألفابت بشراء حصة 7.7% في وحدتها الرقمية مقابل 4.5 مليار دولار، لتفوز بدعم شركة تكنولوجيا أميركية أخرى عملاقة بعد أن نالت دعم فيسبوك في أواخر أبريل.

وبعد استثمار غوغل، فإن المستثمرين الاستراتيجيين والماليين تعهدوا بما إجماليه 1.52 تريليون روبية (20.22 مليار دولار) في الأشهر القليلة الماضية، لضخها في الشركة.

وتشمل الوحدة الرقمية لريلاينس جيو بلاتفورمز تطبيقات للموسيقى والأفلام لكن عمادها الرئيسي هو شركة الاتصالات جيو إنفوكوم أكبر شركة للهاتف المحمول في الهند بعدد مستخدمين يربو على 387 مليونا.