وكالة "فيتش" تثبت تصنيف أرامكو السعودية مع نظرة مستقرة

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمان تثبيت تصنيف شركة أرامكو السعودية عند “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان لها، إنها قيمت الملف الائتماني المستقل لأرامكو السعودية عند مستوى aa+.

وأضافت أن ملف أعمال الشركة يتميز بإنتاج واسع النطاق واحتياطيات ضخمة وتكاليف إنتاج متدنية وتوسع في المصب والبتروكيماويات.

وذكرت الوكالة أن الافتراضات التي اعتمدتها في التقييم تضمنت سعر خام برنت 2020 عند 41 دولارا للبرميل و2021 عند 45 دولارا للبرميل، و2022 عند 50 دولارا للبرميل، و2023 وما بعد عند 53 دولارا للبرميل.