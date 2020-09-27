هل تستثمر الكويت في رولز رويس؟

تسعى شركة رولز رويس العملاقة، لجمع سيولة من مستثمرين لمواجهة المصاعب المالية التي خلفتها جائحة كورونا، وتتلقى الشركة عروضا عديدة من مستثمرين ومن بينها الكويت.

وقالت "رولز رويس" إنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن تخصيص أسهم لمستثمرين محتملين، "بما في ذلك أي صندوق ثروة سيادي"، إذ لا تزال الشركة الهندسية البريطانية تستعرض خيارات التمويل المتاحة، وفقا لصحيفة "الجريدة".

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جاء التصريح بعد تقارير أفادت بأن مكتب الاستثمار الكويتي، وهو تابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مرشح محتمل للاستثمار في الشركة، ويخوض محادثات للحصول على حصة في الشركة التي قالت إنها تدرس إصدار حقوق بما يصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار دولار).

وكانت "رولز رويس"، التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد-19، قد أكدت هذا الأسبوع جمع السيولة، على خلفية تقارير إعلامية جاءت بعد شهور من التكهنات بشأن أوضاعها المالية.