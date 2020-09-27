تعيين ألفاريز آند مارسال للإشراف على "NMC" في الإمارات

قالت شركة ألفاريز آند مارسال لاستشارات إعادة الهيكلة في بيان، اليوم الأحد، إن محاكم سوق أبوظبي العالمي عينتها وصياً إدارياً على مجموعة من الشركات العاملة ذات الصلة بإن.إم.سي هيلث كير لإدارة المستشفيات.



وأضافت، في بيان بالبريد الإلكتروني، أنه جرى تعيين ريتشارد فليمنج وبن كيرنز من ألفاريز آند مارسال أوصياء إداريين مشاركين.

ويشمل هذا القرار 36 شركة تابعة لمجموعة إن إم سي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبموجبه سيتمكن الحارسان القضائيان من إجراء إعادة هيكلة مالية لمعالجة المستويات المرتفعة من الديون المترتبة على المجموعة والتي تم الإعلان عنها سابقاً خلال هذا العام.

كما ستتمكن مجموعة إن إم سي من الحصول على تسهيلات تمويلية إضافية بقيمة 325 مليون دولار وحمايتها من إجراءات الدائنين.

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وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يشمل الشركات التابعة لمجموعة إن إم سي خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبناءً على هذا القرار، ستخضع مجموعة إن إم سي لإجراءات الوصاية "بشكل محدود"، حيث سيواصل فريق الإدارة الحالي لمجموعة إن إم سي الإشراف على العمليات التشغيلية اليومية لخدمات الرعاية الصحية، بينما سيشرف الحارسان القضائيان على إجراءات إعادة الهيكلة المالية. وستستمر جميع المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاضعة للوصاية، بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى دون أي تغيير وضمن أفضل المعايير العالمية.

وسيعمل فريق الإدارة لمجموعة إن إم سي والحارسان القضائيان بالتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والتشريعية والأطراف المعنية ذات الصلة.



وتواصل مجموعة إن إم سي تحقيق أداء قوي ضمن أعمالها التشغيلية الرئيسية.

حيث أنها ساهمت بشكل كبير في احتواء أزمة فيروس كوفيد-19. خاصة بعد خلو جميع مستشفياتها في دولة الإمارات من أي مصاب بفيروس كوفيد-19.

كما تواصل المجموعة تقديم خدماتها المميزة للعملاء، وذلك بعد أن تم افتتاح "مراكز إن إم سي رويال الطبية" في منطقتي الكرامة والشهامة في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى افتتاح مستشفى "كوزموسيرج" في منطقة الجميرا في شهر يوليو الماضي.

واستقبلت العيادتان في منطقتي الكرامة والشهامة أكثر من 6000 مريض منذ أن تم افتتاحهما هذا العام، كما شغلت جميع غرف العمليات في مستشفى "كوزموسيرج" في منطقة الجميرا منذ اليوم الأول لافتتاحه.