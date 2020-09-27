"تيك توك" ينتظر حسم مصيره أمام القضاء الأميركي

يُحسم اليوم أمر تطبيق "تيك توك" أمام القضاء الأميركي في قضية حظره أو تثبيته في الولايات المتحدة.

وتعقد الجلسة استجابة لالتماس عاجل قدمه "تيك توك" لإعادة النظر في القضية.

وفي حال ثبت القاضي قرار ترمب بحظر "تيك توك"، لن يعود من الممكن تنزيله في الولايات المتحدة اعتبارا من مساء يوم الأحد، فيما سيصبح من المستحيل على المستخدمين الحاليين تحديثه أيضا.

وأوضحت الشركة أن حظر التنزيل سيكبدها أضرارا فادحة والذي يحظى بقرابة 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

وبعد 50 يوما من صدور أول مرسوم رئاسي في حقه، وبعد العديد من المفاوضات والتقلبات الدبلوماسية، بات تطبيق تيك توك قريبا من استحقاق حاسم سيحجبه عن منصات التنزيل مساء اليوم الأحد في الولايات المتحدة.

وسيتعذر اعتبارا من الأحد الساعة 23,59 (الاثنين الساعة 3,59 ت.غ) على المستخدمين الجدد تنزيل التطبيق وللمستخدمين الحاليين تحديثه، ما لم يصدر قرار قضائي مخالف.

وحدد القاضي كارل نيكولز، الذي ينظر في التماس عاجل قدمه تيك توك، موعد جلسة جديدة للنظر في القضية في واشنطن الأحد الساعة 9,30 (13,30 ت.غ).

ويتهم الرئيس دونالد ترمب منذ أشهر التطبيق المملوك لشركة "بايتدانس" الصينية بالتجسس لحساب بكين من خلال جمع بيانات مستخدميه، من دون إبراز أدلة على ذلك.

ووصف ترمب التطبيق في مرسوم صدر في 6 أغسطس بأنه خطر على "الأمن القومي"، معلنا حظر نشاطه في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه لمجموعة أميركية.

وأمهل القاضي كارل نيكولز، الخميس، الحكومة 24 ساعة لتمديد المهلة أو تبرير موقفها، لكن إدارة ترمب تمسكت بقرارها، وفق وثيقة وجهت الجمعة إلى القضاء.