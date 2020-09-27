التطويرية الغذائية تقرر توزيع 3 أسهم مجانية لكل 10 أسهم

أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن قرار المجلس، الذي عقد اليوم الأحد، والذي وافق على زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وذلك بمنح ثلاثة أسهم لكل عشرة أسهم قائمة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن رأس المال سيبلغ 32.5 مليون ريال، مقابل 25 مليون ريال قبل الزيادة، وتبلغ نسبة الزيادة 30%.

موضوع يهمك أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن قرار مجلس إدارتها بالتمرير وذلك بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية، علما... مجلس إدارة "التطويرية الغذائية" يوافق على الانتقال إلى السوق الرئيسي شركات

وعزت الشركة أسباب الزيادة إلى تعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.