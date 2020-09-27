"الخبير ريت" يعتزم الاستحواذ على عقارات جديدة في الرياض وجدة 

أعلنت "شركة الخبير المالية" بصفتها مدير صندوق الخبير ريت "الصندوق"، اليوم الأحد، عن اعتماد مجلس إدارة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق والتي ينوي مدير الصندوق التقدم بها لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول"، بشأن طلب الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وذلك للاستحواذ على أصول عقارية جديدة مستهدفة من قبل مدير الصندوق.

وتشمل الاستحواذات المستهدفة عقارات لوجستية وتعليمية وصناعية تقع في كل من مدينتي الرياض وجدة والتي سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من أعمال الدراسات النافية للجهالة وكذلك الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق بشأنها، وفقا لبيان الشركة للسوق المالية السعودية تداول.

ويتوقع مدير الصندوق بأن يكون الأثر الناتج عن هذا التطور إيجابياً بشكل عام على الصندوق.