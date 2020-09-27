نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الرابع على التوالي

نمت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الرابع على التوالي في أغسطس/آب، مما يرجع جزئيا إلى تعافي أسعار السلع ومعدات التصنيع.

اكتسب تعافي الصين قوة دفع نتيجة لتحقق الطلب الكامن، فضلا عن التحفيز الحكومي ومتانة مثيرة للدهشة للصادرات.

وزادت أرباح الشركات الصناعية 19.1% في أغسطس إلى 612.81 مليار يوان (89.9 مليار دولار)، بحسب مكتب الإحصاءات.

وبالمقارنة، كان النمو 19.6 % في يوليو تموز، وأغسطس/آب هو الشهر الرابع الذي تسجل فيه الأرباح نموا.

لكن أرباح الشركات الصناعية مازالت تتعرض لضغوط خارجية إذ أن تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين يلقي بظلاله على آفاق التجارة العالمية.

وارتفعت أرباح الشركات المصنعة للمواد الخام 32.5 %، في أغسطس/آب، من 14.7%، في يوليو/تموز، بحسب تشو هونغ المسؤول في مكتب الإحصاءات. ويجرع ذلك في جزء منه إلى تعافي أسعار السلع العالمية مثل النفط والحديد الخام.

وارتفعت أرباح قطاع تصنيع المعدات العامة 37 %، على أساس سنوي في أغسطس/آب، ونمت أرباح الشركات المنتجة للمعدات الكهربائية 13.3%، في الفترة ذاتها.

تُظهر جميع المؤشرات الاقتصادية في أغسطس آب، من الصادرات إلى أسعار المنتجين والإنتاج الصناعي، تحسنا في القطاع الصناعي، لكن نشاط المصانع نما بوتيرة أبطأ، إذ تواجه الشركات الصغيرة ضعفا في الطلب وصعوبات مالية.

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 4.4%، مقارنة بها قبل عام إلى 3.72 تريليون يوان، وهو أفضل من تراجع بلغ 8.1 %، في الأشهر السبعة الأولى.

وزادت ديون الشركات الصناعية 6.6 %، على أساس سنوي في نهاية أغسطس/آب، من 6.5%، في نهاية يوليو تموز.

ونزلت أرباح الشركات الصناعية المملوكة للدولة 17 %، على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة مع تراجع 23.5%، في أول سبعة أشهر.

وانخفضت أرباح القطاع الخاص 3.3 %، بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب، مقابل تراجع بلغ 5.3 % من يناير كانون الثاني إلى يوليو/تموز.