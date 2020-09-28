أرامكو تصدر شحنتها الأولى من مصفاة جازان الجديدة إلى سنغافورة

صدّرت أرامكو السعودية أول شحنة من مصفاة جازان الجديدة على البحر الأحمر إلى سنغافورة، في أوضح مؤشر على أن المنشأة التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا في مراحل متقدمة من بدء التشغيل.

وقد استأجرت أرامكو السفينة UACC Eagle لإرسال 475 ألف برميل من زيت الغاز إلى سنغافورة من جازان، وفقًا لشركة تحليلات البيانات Kpler.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين ناصر، قد أعلن في أغسطس أنه من المتوقع أن تبدأ المعالجة الأولى في جيزان بحلول الربع الأول من عام 2021.

يشار إلى أن السعودية أرسلت شحنتين من الخام إلى جازان العام الماضي استعدادًا لبدء التشغيل ، حيث وصل مليونا برميل في أكتوبر ومليونان آخران في نوفمبر وفقًا لبيانات Kpler.