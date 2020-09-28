ما أهمية تصدير أرامكو لأول شحنة من الأمونيا الزرقاء؟

في إطار مواجهة التحدي المناخي العالمي وارتفاع الطلب على الطاقة بطريقة موثوقة ومستدامة وأسعار معقولة، تعمل أرامكو السعودية مع شركاء مختلفين من جميع أنحاء العالم على نشر تقنيات متطورة لإنتاج طاقة منخفضة الكربون.

وفي ضوء ذلك، أعلنت أرامكو عن نجاح إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من السعودية إلى اليابان، وذلك بالتعاون مع معهد اقتصاديات الطاقة الياباني وبالشراكة مع سابك.

حيث تم تصدير أربعين طنًا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.

علما أن الأمونيا تحتوي على نحو ثمانية عشر في المئة من الهيدروجين من حيث الوزن، وهي مادة كيميائية يتم تداولها على نطاق واسع كونها لا تطلق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند احتراقها، ولديها القدرة على تقديم مساهمة كبيرة في مستقبل الطاقة النظيفة والآمنة.

ويعتبر هذا الإعلان خطوة هامة نحو الاستخدام المستدام للهيدروجين واقتصاد الكربون الدائري، وهو إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها، بدلا من إطلاقها في الغلاف الجوي.

وبسبب تدهور حالة المناخ مؤخراً نتيجة الحرائق، واستئناف عمل معظم المصانع بعد جائحة كورونا، إضافة إلى عودة حركة الطيران تدريجيا، تعتبر هذه الشراكة حافزاً لدول العالم لمكافحة التغير المناخي، خاصة بعد إعلان الصين عزمها تخفيض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2060.