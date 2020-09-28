أكبر شركة حديد في العالم تبيع مصنعا بـ1.4 مليار دولار

تعتزم شركة كليفلاند كليف شراء مصنع شركة أرسوميتال أكبر شركة للحديد والصلب في العالم، بقيمة 1.4 مليار دولار.

وستسدد كليفلاند كليف مقابل البيع عبر سيولة نقدية وأسهم، لتصبح معها أكبر شركة لصناعة الحديد المسطح في شمال أفريقيا.

وتتوقع الشركة التي تتخذ من أوهايو مقرا لها، أن تكون ثاني صفقاتها في أقل من عام، وسيلة لزيادة مبيعاتها إلى شركات السيارات، بجانب تقليص التكلفة.

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وخلال هذا العام، شهدت صناعة الحديد أكبر تراجع من حيث الإنتاج في عقد، بعد تراجع الطلب من الزبائن الرئيسيين بشدة نتيجة إغلاق الاقتصاد على خلفية فيروس كورونا.

وحتى قبل الوباء، عانى القطاع لسنوات من الطاقة الإنتاجية الزائدة.

وستساعد هذه الصفقة شركة أرسوميتال الهندية لتقلص الديون وستستخدم الشركة نحو 500 مليون دولار من السيولة التي ستحصل عليها من الصفقة لإعادة شراء أسهمها. وارتفعت أسهم الشركة بنحو 11% يوم الاثنين، لتقلص من تراجعها هذا العام ليقتصر على 28%.