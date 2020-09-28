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فورد تطلب ضمانات قروض ألمانية بـ500 مليون يورو

المصدر: برلين - رويترز
شركة فورد
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قالت صحيفة هاندلسبلات الألمانية اليومية المتخصصة في قطاع الأعمال إن فورد موتور، التي تشغل مصنعين للسيارات في ألمانيا، قدمت طلبا للحصول على ضمانات قروض ألمانية قدرها 500 مليون يورو (582 مليون دولار) بهدف تخفيف
تأثير جائحة فيروس كورونا.

وفيما منحت ألمانيا مساعدات مرتبطة بالجائحة إلى شركات مثل ليوني الموردة لقطع غيار السيارات، ستكون فورد أول شركة كبيرة لصناعة السيارات بالبلاد تتلقى مثل هذه المساعدة من الحكومة.

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وكان قطاع السيارات، وهو أحد أعمدة الصناعة الرئيسية في ألمانيا، يواجه صعوبات حتى قبل الجائحة بسبب التحول إلى السيارات الكهربائية وتراجع الطلب العالمي.

وأفادت صحيفة هاندلسبلات، دون ذكر مصادر، أن فورد تريد أن تقدم الحكومة الاتحادية معظم ضمانات القروض، في حين من المتوقع أن تأتي حصة أصغر من ولايات ألمانية.

وقالت الشركة إن التواصل مع المؤسسات المالية جزء من أعمالها الطبيعية. ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأحجمت وزارة الاقتصاد عن التعليق على التقرير.

كلمات دالّة

#فيروس كورونا, #الحكومة الألمانية, #فورد, #ألمانيا
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