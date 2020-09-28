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إيدج تطلق مركبات طائرة ذاتية القيادة في الإمارات 2021

المصدر: دبي – رويترز
إيدج أبوظبي تعلن عن مركبات طائرة ذاتية القيادة 2021
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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج لصناعات الدفاع المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الاثنين إنها ستعلن عن عدد من المركبات الجديدة التي تحلق ذاتيا العام المقبل.

وأعرب فيصل البناي الرئيس التنفيذي في اجتماع عبر الإنترنت عن اعتقاده بأن أوائل العام المقبل سيشهد الإعلان عن عدد من المنصات لهذه المركبات.

وأضاف أن القدرات الذاتية مثل الطائرات المسيرة تمثل حاجة استراتيجية للإمارات.

وشكلت أبوظبي إيدج في أواخر العام الماضي وتضم أكثر من 25 كيانا مملوكا للدولة أو خاصا في قطاع الدفاع في الإمارات بإيرادات سنوية خمسة مليارات دولار.

كلمات دالّة

#الإمارات, #إيدج, #ذاتية, #طائرات, #القيادة
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