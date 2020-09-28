المركزي الصيني: سنحافظ على وفرة السيولة وسعر صرف اليوان

قال البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، إنه سيحافظ على وفرة السيولة على نحو معقول ويوجه تكاليف التمويل نحو الانخفاض.

وأضاف بنك الشعب الصيني، في بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية، أنه سيجعل هذه السياسة أكثر مرونة واستهدافا.



وتابع قائلا إنه سيحافظ على سعر صرف اليوان مستقرا بشكل أساسي.

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وكانت الصين قد أبقت على سعر الإقراض الرئيسي للشركات والأفراد دون تغيير للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر أيلول، كما كان متوقعا.



ولم يتغير سعر الاقراض الرئيسي لأجل عام عن 3.85%، وظل السعر لأجل خمس سنوات عند 4.65%.



وتستند معظم القروض الجديدة والحالية إلى سعر الإقراض الرئيسي، ويؤثر سعر الخمسة أعوام على أسعار الرهن العقاري.



وجاء القرار بعدما أبقى بنك الشعب الصيني على سعر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير للشهر الخامس على التوالي أيضا.